الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين صدمتهما سيارة نقل فى طريق الفسطاط بمصر القديمة

إسعاف
إسعاف

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأحد، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث مروري، وفاة شخصين إثر صدم سيارة نقل لهما، في طريق منطقة الفسطاط بمصر القديمة محافظة القاهرة.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة نقل بموتوسيكل يستقله شخصان، مما أسفر عن مصرعيهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثامين المتوفين للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وقامت خدمات المرور برفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد تتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

حادث مرورى اجهزة الامن مصر القديمة أجهزة الأمن بالقاهرة اصطدام سيارة منطقة الفسطاط

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وائل لطفي

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