الرئيس السيسى يتفقد جناح شركة سيمنز فى معرض النقل الذكى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة، لتفقد الأجهزة والمعدات والأجنحة المشاركة في مؤتمر ومعرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر.

كما تفقد الرئيس السيسي جناح شركة سيمنز، حيث رحب به طارق حسن على رئيس شركة سيمنز مصر، وتواجد في الجناح السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز وعدد من مسئولى الشركة.

وأكد طارق حسن على أن شركة سيمنز تعمل في مصر منذ 120 عامًا، في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، متابعًا: "لدينا تعاون طويل مع السكة الحديد وتم توسيع الاستراتيجية من خلال إنشاء الشركة للمشروع العملاق القطار الكهربائى السريع".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.