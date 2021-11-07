برلمانى: العلمين الجديدة ستكون أيقونة السياحة العالمية

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بالاهتمام الكبير من الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تنفيذ واحد من أهم المشروعات الاستثمارية والسياحية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، معربًا عن ثقته التامة فى أن تنفيذ هذا المشروع سيجعل مدينة العلمين أيقونة السياحة العالمية بما يكفل جذب سياح العالم ورجال الاعمال والاستثمار في هذه المدينة الساحرة حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كما أشاد "مسعود " فى بيان له أصدره اليوم، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى خصصه لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحى ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحى نادر هشام، وممثلين عن الشركة المعدة للتصميمات معلنًا تأييده التام للتصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون م2 خاصة أن هذه التصميمات راعت الاستفادة من مختلف الخصائص والمميزات التى تتميز بها هذه المدينة، وجعلها مدينة ذات طابع سياحى متميز، وجاذبة للمزيد من الاستثمارات السياحية.

وقال المهندس أمين مسعود إن إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من كافة المعطيات الموجودة بالمنطقة المستهدفة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية، سوف تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن إحدى أهم المدن السياحية على المستوى العالمى، مثمنًا التصميمات المقترحة التى تتضمن إقامة مبانٍ أيقونية، وأخرى ذات طابع معمارى مميز، تسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة، فضلاً عن المقترحات الخاصة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات.

كما أشاد المهندس أمين مسعود بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة وأنه ستتم دراسة المشروع بصورة متكاملة، بما يسهم فى تحقيق المخططات التنموية للمدينة، مناشدًا رجال المستثمرين فى القطاع السياحى التوجه باستثماراتهم للمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات السياحية داخل مدينة العلمين الجديدة.