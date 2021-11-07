الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في الشتاء.. 6 نصائح للتعامل مع الأمراض المزمنة مع الأطفال

الامراض المزمنه
الامراض المزمنه

تعد رعاية الأطفال المصابين بأمراض مزمنة معقدة، وتتطلب من الأسرة تنفيذ الكثير من الاستراتيجيات للتعامل معها، وكشفت دراسة تهدف إلى فهم تجربة الأمهات في رعاية الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أن دور حماية الوالدين مع أطفالهم هو شيء جوهري في العلاقات، ووفقا لموقع"scielo"نرصد مجموعة من النصائح للتعامل مع الأمراض المزمنة للأطفال.

1- التوفيق بين العمل والدراسة والرعاية

يجب علي الآباء التوفيق  بين  العمل والدراسة والرعاية، ففي حالة أن يكون الأم والأب في العمل ، يجب ان يكون هناك اختلاف في مواعيد العمل التي يتواجد أحد منهم مع الأطفال في حالة حدوث النوبات.

2- مدرسة قريبة من المنزل 

ويجب مراعاة أن تكون المدرسة الخاصة بالأطفال، قريبة من مكان العمل، وبالتالي يمكن العودة إلى المنزل بسهولة.

3- دور الأخوة الأكبر سنا

يجب أن يكون للأخوة الأكبر سننا في رعاية الأطفال الصغيرة، وأن الأخوة يتناوبون في رعاية الأطفال المصابين بأمراض مزمنة يدرسون في نوبات متعاكسة حتى تتمكن والدتهم من العمل ومساعدتها في ذلك.

4- الحفاظ على نظافة المنزل

هناك استراتيجية أخرى تستخدمها الأسرة لرعاية الطفل، وهي الحفاظ عليها نظيفة من أجل توفير السلامة والراحة وجودة الحياة للطفل.

5- إشراك الأطفال المصابين بأمراض مزمنة في رعايتهم

من بين الاستراتيجيات التي يستخدمها مقدمو الرعاية أن يشارك الطفل في رعاية أنفسهم، يعلمون الطفل أن يعتني بنفسه، من خلال مساعدتهم، خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها مقدم الرعاية معهم، ويعد من الأفضل رعاية طفل  يتعاون ويحمي نفسه من التغيرات في درجات الحرارة.

6- ممارسة النشاط البدني كوسيلة لتقوية وتقليل التوتر

يمنحهم هذا النشاط السعادة، ولكنه يقوي أيضًا عضلاتهم المستخدمة على نطاق واسع في الرعاية المقدمة للأطفال بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء النشاط البدني يساعد في تقليل التوتر.

رعاية الأطفال أمراض مزمنة تنفيذ استراتيجيات للتعامل معها دراسة تهدف إلى فهم تجربة الأمهات رعاية الأطفال المصابين دور حماية الوالدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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