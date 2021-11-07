أبرزها محطات الغربة للفنانة عفيفة لعيبى.. خريطة المعارض التشكيلية اليوم

يحتضن جاليرى بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأحد، المعرض الفردي الخاص للفنانة العراقية عفيفة لعيبي، والذي يقام تحت عنوان "محطات الغربة" ويستمر المعرض حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.

يضم معرض الفنانة عفيفة لعيبي "محطات الغربة"، ما يقرب من 30 لوحة فنية، وﺗﺳﺗﺧدم عفيفة ﻟﻌﯾﺑﻲ اﻷﺧﺿر واﻷﺻﻔر بتدرجاتهما، مقتربة أحيانا من أجواء النزعة اﻟوﺣﺷﯾﺔ، كما في ﻟوﺣﺗﮭﺎ "ألوان فى اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺑﮭﺞ".

ﻟﻌﯾﺑﻲ من مواليد مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق، بدأت دراستها في معهد الفنون الجميلة في بغداد أثناء عملها كرسامة في الصحافة العراقية، قبل أن تغادر العراق إلى الاتحاد السوفييتي في عام 1974 للدراسة في معهد سويكوف بموسكو، وبسبب الوضع السياسي في العراق، لم تتمكن من العودة إلى وطنها بعد الانتهاء من دراستها وقررت الانتقال إلى إيطاليا والعودة لاحقًا إلى موسكو، قبل أن تستقر في اليمن للعمل كمدرسة في معهد الفنون الجميلة.

تعيش لعيبي حاليا في هولندا وتواصل المساهمة في الأنشطة الثقافية لدعم الحركة الديمقراطية العراقية والدولية، في الكفاح ضد الإرهاب والعنصرية والحرب .



في سياق متصل، يفتتح في صالة 2 بجاليري بيكاسو أيضا، في السابعة من مساء نفس اليوم، المعرض الفردي الخاص، للفنان الشاب هشام رحمة، بعنوان "كرنفال قمري"، ويستمر المعرض حتى 26 نوفمبر الجاري.

و"هشام رحمة"، هو نجل الفنان التشكيلي الكبير مصطفى رحمة، ورغم إقتفائه لخطوات والده، إلا

أنه ومن خلال تجارب عدّة أصبح له أسلوبه المختلف والمغاير تماماً، والذي تفرد به عن الرسامين.

وفي السابعة مساء أيضا، يفتتح في قاعة "أكسس"، تاون هاوس سابقا، بوسط القاهرة، المعرض الفردي الخاص للفنانة إيفلين عشم الله، والذي يقام بعنوان "الكلام الذي لا يقال".

و"إيفيلين عشم الله"، فنانة تشكيلية مصرية، ولدت في مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية عام 1973، وبعد تخرجها تزوجت من الصحفي محمود يسري.

وهي عضو مؤسس لنقابة الفنانين المصرية، وأقامت أكثر من معرض للوحاتها، وعملت صحفية بمجلة روز اليوسف في الفترة 1973 حتى 1975، وفي عام 2000 شغلت منصب مدير المتحف المصري للفن المعاصر حتى استقالت عام 2002، أصبح لإيفيلين عشم الله 22 معرضًا في عام 2005، وأسلوبها معروف أنه يحاكي الأساطير والسحر بحيث تكون كل لوحة تعبّر عن حكاية.

كما يفتتح في السابعة مساء، المعرض الجماعي، "بلا حدود"٬ بجاليري ذا أرتس هاب، بمشاركة كل من الفنانين التشكيليين: أيمن لطفي، إسلام عبد الله، إيمان أسامة، حنفي محمود، عادل ثروت، عماد أبو زيد، عمر الفيومي، محمود حامد. ويستمر المعرض حتي 21 نوفمبر الجاري.

"بلا حدود" معرض يضم مجموعة من الفنانين لكل منهم بصمته الخاصة فى الفن التشكيلي المعاصر سواء من خلال البحث عن ماهية الإنسان فى الحضارات الإنسانية والتراث الشعبي أو الموروث الثقافى وقضايا المجتمع.

لم يعد الفن يتقيد بمدرسة فنية أو خامة أو أسلوب بل أصبح إنتاج العمل الفنى غير مشروط وبلا حدود .

يحتضن جاليرى بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأحد، المعرض الفردي الخاص للفنانة العراقية عفيفة لعيبي، والذي يقام تحت عنوان "محطات الغربة" ويستمر المعرض حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.

يضم معرض الفنانة عفيفة لعيبي "محطات الغربة"، ما يقرب من 30 لوحة فنية، وﺗﺳﺗﺧدم عفيفة ﻟﻌﯾﺑﻲ اﻷﺧﺿر واﻷﺻﻔر بتدرجاتهما، مقتربة أحيانا من أجواء النزعة اﻟوﺣﺷﯾﺔ، كما في ﻟوﺣﺗﮭﺎ "ألوان فى اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺑﮭﺞ".

ﻟﻌﯾﺑﻲ من مواليد مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق، بدأت دراستها في معهد الفنون الجميلة في بغداد أثناء عملها كرسامة في الصحافة العراقية، قبل أن تغادر العراق إلى الاتحاد السوفييتي في عام 1974 للدراسة في معهد سويكوف بموسكو، وبسبب الوضع السياسي في العراق، لم تتمكن من العودة إلى وطنها بعد الانتهاء من دراستها وقررت الانتقال إلى إيطاليا والعودة لاحقًا إلى موسكو، قبل أن تستقر في اليمن للعمل كمدرسة في معهد الفنون الجميلة.

تعيش لعيبي حاليا في هولندا وتواصل المساهمة في الأنشطة الثقافية لدعم الحركة الديمقراطية العراقية والدولية، في الكفاح ضد الإرهاب والعنصرية والحرب .



في سياق متصل، يفتتح في صالة 2 بجاليري بيكاسو أيضا، في السابعة من مساء نفس اليوم، المعرض الفردي الخاص، للفنان الشاب هشام رحمة، بعنوان "كرنفال قمري"، ويستمر المعرض حتى 26 نوفمبر الجاري.

و"هشام رحمة"، هو نجل الفنان التشكيلي الكبير مصطفى رحمة، ورغم إقتفائه لخطوات والده، إلا

أنه ومن خلال تجارب عدّة أصبح له أسلوبه المختلف والمغاير تماماً، والذي تفرد به عن الرسامين.

وفي السابعة مساء أيضا، يفتتح في قاعة "أكسس"، تاون هاوس سابقا، بوسط القاهرة، المعرض الفردي الخاص للفنانة إيفلين عشم الله، والذي يقام بعنوان "الكلام الذي لا يقال".

و"إيفيلين عشم الله"، فنانة تشكيلية مصرية، ولدت في مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية عام 1973، وبعد تخرجها تزوجت من الصحفي محمود يسري.

وهي عضو مؤسس لنقابة الفنانين المصرية، وأقامت أكثر من معرض للوحاتها، وعملت صحفية بمجلة روز اليوسف في الفترة 1973 حتى 1975، وفي عام 2000 شغلت منصب مدير المتحف المصري للفن المعاصر حتى استقالت عام 2002، أصبح لإيفيلين عشم الله 22 معرضًا في عام 2005، وأسلوبها معروف أنه يحاكي الأساطير والسحر بحيث تكون كل لوحة تعبّر عن حكاية.

كما يفتتح في السابعة مساء، المعرض الجماعي، "بلا حدود"٬ بجاليري ذا أرتس هاب، بمشاركة كل من الفنانين التشكيليين: أيمن لطفي، إسلام عبد الله، إيمان أسامة، حنفي محمود، عادل ثروت، عماد أبو زيد، عمر الفيومي، محمود حامد. ويستمر المعرض حتي 21 نوفمبر الجاري.

"بلا حدود" معرض يضم مجموعة من الفنانين لكل منهم بصمته الخاصة فى الفن التشكيلي المعاصر سواء من خلال البحث عن ماهية الإنسان فى الحضارات الإنسانية والتراث الشعبي أو الموروث الثقافى وقضايا المجتمع.

لم يعد الفن يتقيد بمدرسة فنية أو خامة أو أسلوب بل أصبح إنتاج العمل الفنى غير مشروط وبلا حدود .



فأصبح لكل فنان مجموعة من الأراء والأفكار والتجارب التى يعبر من خلالها عن رؤياه الداخلية حتى يصل إلى مبتغاه ويصبح ذو بصمة واضحة ومؤثرا فى الحركة التشكيلية .

من معرض عفيفة لعيبي

من معرض عفيفة لعيبي