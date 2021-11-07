آراب نيوز: مصر الأسرع نموًا فى صادرات الغاز الطبيعى بالمنطقة العربية

قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن مصر تبحث سبل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقات التعاون مع القاهرة في مجال الطاقة، مضيفة إن مصر حاليًا هي المصدر العربي الأسرع نموًا للغاز الطبيعي المسال.

وسلطت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الضوء على اجتماع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبى كادري سيمسون، على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ فى جلاسكو باسكتلندا، مشيرة إلى أن اللقاء يبرز دور مصر في منطقة شرق المتوسط ​​كداعم رئيسي للاستغلال الأمثل لموارد الغاز التي تم اكتشافها بالمنطقة.

وأوضحت إن الملا والمسؤول الأوروبي ناقشا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى يستهدف تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة لتحقيق كفاءة الاستخدام الأمثل لها.

مصر المصدر العربي الأسرع نموًا للغاز

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تعد المصدر العربي الأسرع نموًا للغاز الطبيعي المسال، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول في أغسطس.

وأضافت أن التقرير اظهر أن مصر صدرت نحو 1.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من عام 2021.

وتابعت: "ساهمت مصر بنحو 5 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال للدول العربية، والتي بلغت 28.3 مليون طن في الربع الثاني من عام 2021، ومثلت أكبر نسبة (47 في المائة) من نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية، بارتفاع من 25.3 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي".

وذكرت أن مصر تمتلك 2.186 تريليون متر مكعب أو 77.2 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكد، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، مما يجعلها في المرتبة 16 على مستوى العالم، وتعادل هذه الاحتياطيات حوالي 1.6 مليار طن من الغاز الطبيعي المسال.

جهود مصر الرائدة في مجال الطاقة

وبينت" آراب نيوز" أن مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبى أكدت دعمها ومساندتها الجهود المصرية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، مشددة على أهمية جهود مصر الرائدة في منطقة شرق المتوسط ​​لدعم الشراكة بين دول المنطقة في نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزير البترول أشاد خلال اللقاء بدعم الاتحاد الأوروبى لمنتدى غاز شرق المتوسط، ما يعكس علاقات التعاون المتميز مع مصر التي أطلقت مبادرة تأسيس المنتدى واستضافته بالقاهرة.

وآشارت إلى أن الملا أوضح أن الإستراتيجية المصرية تعتمد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالي نظيف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات، مضيفة أنه أعرب عن تطلع مصر لمدّ نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في استضافة مصر قمة المناخ المقبلة Cop27 في شرم الشيخ، العام المقبل، بما يعزز فرص النجاح في استضافة الحدث الدولي الهام.