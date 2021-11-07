الجزائر: 84 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة اثنتين، فيما تماثل 73 مريضًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ شهر.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٧ آلاف و٧٩ حالة؛ من بينها ٨٤ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٢ ألفًا و١٢٢ شخصًا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٩٤١ حالة، فيما يتواجد حاليًا ٢٠ مريضًا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٠ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ولايتان اثنتان 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

وعلى صعيد آخر، تصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.