«الأوقاف» تناشد المواطنين عدم إعطاء أى تبرعات للعاملين بها

نبه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقي أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى.

كما شدد وزير الأوقاف على توجيه أهل الفضل حال رغبتهم في التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

1- حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9).

2- حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

3- حساب مجلس الإدارة الرسمي حال وجوده.

وأكد وزير الأوقاف على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورًا، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.

وأهاب وزير الأوقاف بأهل الفضل الكرام عدم دفع أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى لأي من العاملين بالأوقاف.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي.

وتضمن القرار عدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.