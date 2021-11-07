أبرزهم مدحت صالح والحلو ومحسن.. 6 نجوم يحييون سابع ليالِ الموسيقى العربى

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30، حيث تقام اليوم الأحد 5 حفلات دفعة واحدة، على مسارح الأوبرا المختلفة، في سابع ليالِ المهرجان، وتقام احتفالية ضخمة بمئوية عملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى، وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة، على مسرح النافورة، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة كل من نجله أنطون وديع الصافى، معين شريف، وأميرة أحمد.

وديع الصافي

نجل وديع الصافي

-محمد محسن وآيات فاروق على مسرح النافورة

كما يقدم المطرب محمد محسن، على مسرح النافورة، حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر يتضمن مجموعة من مؤلفات التراث، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة، يسبقه فاصلا للمطربة آيات فاروق .

محمد محسن

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لفصل الإيقاع الشرقى تدريب سعيد الأرتيست.

محمد الحلو بمعهد الموسيقى العربية

ويحيي النجم محمد الحلو، حفلا ضخما، وذلك في تمام الثامنة مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويقام حفلا ضمن سلسلة وهابيات ويحييه، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من، يحيى عبد الحليم وريم كمال.

محمد الحلو

مدحت صالح على مسرح مكتبة الإسكندرية

وبالتزامن على مسرح مكتبة الإسكندرية يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، حفلا ويسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدروي وفرقة ضفاف دجلة.

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبان مع هذا الحدث الضخم، وجميع الحفلات تبدأ في تمام الثامنة مساء، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبداللطيف وعاصم السيد.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، عمان، والأردن.