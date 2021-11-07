«تموين الجيزة»: توفير رصيد احتياطى للسلع تكفى لمدة 5 شهور

أكدت المحاسبة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك استعدادات لاستقبال الموسم الشتوي بتشكيل غرف عمليات مركزية بديوان عام المديرية، لتلقي الشكاوي والعمل على حلها خلال فترة سقوط الأمطار والسيول، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية للعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لاستقبال الشكاوي، وتوفير السلع للمواطنين في المناطق التي تظهر بها اختناقات أو مشاكل خلال فتره سقوط الأمطار.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه تم وضع خطة مكثفة برفعها حالة الطوارئ في حالات سقوط الأمطار ونزول السيول في المناطق والقرى، حيث يتم التعاون والتواصل بين الإدارات التموينية القريبة مع بعضها البعض، وعلى هذا الخصوص في الإدارات التموينية في أطفيح والبدرشين والحوامدية وغيرها، وفي حال ظهور أي مشاكل يتم على الفور بمد هذه المناطق بتوفير الخبز من الإدارات القريبة منها، وتوفير السلع الغذائية من خلال الإدارة التموينية القريبة، وتوفير أرصدة احتياطية لكافة السلع الأساسية والغذائية وغيرها لتكون جاهزة لتلبية الاحتياجات للمواطنين.

وقالت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك مخزون استراتيجي وأرصدة احتياطية للسلع الاستراتيجيه تكفي لمدة 5 شهور مقبلة، فضلًا عن توفير رصيد احتياطي من الدقيق البلدي استخراج 82% للمخابز البلدية يكفي لمده ثلاثة أيام وتوفير أرصدة احتياطية من الدقيق في المطاحن يكفي لمدة 5 أيام.

وتابعت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التموينية ا المنتشرة على مستوى المحافظة، و التدريب على تجنب الأزمات والاختناقات لتوفير السلع والعمل بشكل منتظم للمخابز البلدية وتوفير الخبز في المناطق المحتاجة، والتي تظهر بها مشاكل وتوفير الأسطوانات البوتاجاز فى المناطق التي يظهر عليها اختناقات خلال فترة الزروة للموسم الشتوي.