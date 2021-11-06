«قبل ما تترفد من الشغل».. دليلك لعلاج النعاس المفرط أثناء النهار

يمكن أن يكون النعاس المفرط أثناء النهار علامة على مشكلة صحية أساسية كبيرة، فالشعور بالنعاس والركود من حين لآخر ليس أمرًا غير معتاد، ولكن إذا كانت هذه الأعراض تحدث بشكل متكرر وتؤثر على تتداخل مع عملك أو أنشطتك، فقد تكون تعاني من مرض «النعاس المفرط».

وفقًا لمؤسسة النوم الوطني، يعاني ما يصل إلى 20 بالمائة من الأشخاص حول العالم، من مرض النعاس المفرط أثناء النهار، ما يجعلها الشكوى الأولى لأولئك الذين يزورون عيادات النوم لتلقي العلاج، وفقًا لما ذكره موقع «every day health» الطبي.

وأكد الأطباء، أن النعاس أثناء النهار ليس اضطرابًا بحد ذاته، ولكنه أحد أعراض الحالات التي يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي أو النوم القهري.

ويمكن أن يظهر النعاس في أشخاص مختلفين بطرق مختلفة، هذا ما قاله فيشش كابور، أستاذ طب النوم، أن النعاس المفرط يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة، ويجب معالجتها.

أعراض النعاس المفرط أثناء النهار:

يُعرَّف النعاس المفرط أثناء النهار، والذي يُشار إليه أيضًا بفرط النوم، فهو نوبات يومية من حاجة لا يمكن كبتها.

ووفقًا للتصنيف الدولي لاضطرابات النوم، يعتبر النعاس أثناء النهار هو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا ومنبهًا خلال ساعات النهار، مع حدوث النوم بشكل غير مقصود أو في أوقات غير مناسبة يوميًا تقريبًا لمدة 3 الشهور.

وكثيرًا ما تكون متعبًا أو غير قادر على البقاء مستيقظًا أثناء النهار، فهؤلاء الأشخاص غير قادرين على أن يكونوا منتجين في العمل وغالبا ما يرتكبون أخطاء.

كما تم ربط الحالة بحوادث أثناء العمل والنوم خلف عجلة القيادة، من بين مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة، وفقًا لتقديرات الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، فإن 91000 حادث مذهل أبلغت عنه الشرطة شمل السائقين النعاسين وأودى بحياة 795 شخصًا في عام 2017.

أسباب النعاس المفرط أثناء النهار:

وفقًا للدكتور كابور، فإن السبب الرئيسي للنعاس المفرط أثناء النهار ليس اضطرابًا أو حالة كامنة، بل هو نقص مدة النوم الكافية، حيث يقول إن البالغين يجب أن يحاولوا النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة، ولكن وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن 35 في المائة من البالغين متوسطهم أقل من 7 ساعات.

وأوضح الأطباء، أن النعاس قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل منها اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، حيث يعاني 10 إلى 40 في المائة من البالغين من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة يكون فيها انسداد مجرى الهواء، ما يؤدي إلى اضطرابات في التنفس أثناء النوم.