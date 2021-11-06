السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفلة في أرض فضاء بكرداسة

جثة
جثة

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة فى الخامسة من عمرها وبها إصابات فى مناطق متفرقة من جسدها، ملقاه فى قطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة كرداسة.  

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طفلة ملقاة بقطعة أرض فضاء فى منطقة نائية بكرداسة، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

وتبين من المعاينة التي أجراها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر قرابة ٥ سنوات مصابة بعدة إصابات وآثار ضرب فى أنحاء متفرقة من جسدها مما يؤكد على وجود شبهة جنائية. 

وشكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لإجراء التحريات حول الواقعة وبيان ملابساتها وتحديد هوية الطفلة والوصول لهوية من القاها حيث يتم مراجعة كاميرات المراقبة لكشف حقيقة الواقعة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجيزة جثة جثة طفلة كرداسة مديرية أمن الجيزة اثار ضرب

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وائل لطفي

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