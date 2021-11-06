السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المخرج المسرحي خالد جلال ينعى الفنان أحمد عبدالحي

خالد جلال وأحمد عبد
خالد جلال وأحمد عبد الحي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان أحمد عبدالحي الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد رحلة فنية من الأعمال القيمة.

وقال «جلال» إن الفنان أحمد عبدالحي كان مثالًا للفنان المخلص في عمله المحب لزملائه، وفي منزلة ابن من أبنائه، ومثل منذ أن كان طالبًا بالجامعة في 3 مسرحيات أخرجها خالد جلال، وهي «المخططين، كرنفال الأشباح، ماكبت».

وأشار رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي إلى أن الفنان أحمد عبدالحي كان أحد أعضاء أول فرقة حرة مسرحية وهي فرقة «لقاء المسرحية»، وشارك في العديد من الأعمال الفنية بالمسرح والسينما والتليفزيون.

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