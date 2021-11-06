السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من ميشيل أوباما إلى جيل بايدن.. كيف أعادت سيدات أمريكا الأوائل ارتداء الزي؟

جيل بايدن
جيل بايدن

شوهدت سيدات أمريكا الأوائل وهن يرتدين نفس الزي في العديد من الأوقات، فغالبا ما كانت ميشيل أوباما تضيف السترات والدبابيس عندما تعيد ارتداء الزي، كما طلبت جيل بايدن من المصممة غابرييلا هيرست إعادة استخدام نفس الفستان، ونعرض لكم في السطور التالية بعض أزياء السيدات الأوائل اللاتي قمن بارتداءها أكثر من مرة، وفقا لموقع إنسايدر.

ميشيل أوباما

ميشيل أوباما تلوح بفستان وردي.


ارتدت ميشيل أوباما فستانًا غمدًا أرجوانيًا ثاكون لحضور قمة الناتو في أبريل 2009.

عائلة أوباما تمشي إلى الكنيسة في عيد الفصح في عام 2012.

ثم ارتدت ذات الفستان لحضور قداس عيد الفصح في واشنطن العاصمة في أبريل 2012.
 

ميشيل أوباما تقوم بجولة في مركز عمليات الكوارث التابع للصليب الأحمر الأمريكي في عام 2010.

ارتدت أوباما فستانًا أرجوانيًا من التويد من موسكينو مع خيط من اللؤلؤ أثناء زيارتها للصليب الأحمر الأمريكي في يناير 2010، حيث قامت بجولة في مركز عمليات الكوارث التابع للصليب الأحمر الأمريكي.

ميشيل أوباما وباراك أوباما في إفطار الصلاة الوطني عام 2012.

 

وكررت ارتداء الفستان مرة أخرى في إفطار الصلاة الوطني بعد عامين.
 

ميشيل أوباما تصل إلى مكسيكو سيتي مرتدية فستانًا أزرق.

وصلت أوباما إلى مكسيكو سيتي في أبريل 2010 مرتديًا فستانًا باللونين الأزرق والأبيض من تريسي ريس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

يستضيف الرئيس باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما نزهة في الحديقة الجنوبية. ميشيل ترتدي فستان أزرق كانت ترتديه من قبل.

وفي يونيو من نفس العام ارتدت نفس الفستان في نزهة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وأضافت ذراعًا من الأساور، حيث استضافت والرئيس باراك أوباما نزهة لأعضاء الكونغرس.

ميشيل أوباما ترتدي فستانًا أخضر في عيد القديس باتريك في البيت الأبيض عام 2011.

في عيد القديس باتريك في مارس 2011 ، ارتدى أوباما فستانًا أخضر من مايكل كورس مع أقراط خضراء، حيث يقيم البيت الأبيض حفل استقبال بمناسبة عيد القديس باتريك كل عام.

ميشيل أوباما تزور قاعدة مينيسوتا الجوية للحرس الوطني وهي ترتدي فستانًا أخضر.

وارتدت الفستان مرة أخرى  مع سترة صفراء، أثناء زيارتها لقاعدة الحرس الوطني في مارس 2012.

ميلانيا ترامب 

دونالد ترامب وميلانيا ترامب يحتفلان بالفوز في انتخابات إنديانا التمهيدية.

 

نادرًا ما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب تكرر الملابس، لكنها شوهدت وهي ترتدي فستانًا من مايكل كورس في يوليو 2017 كانت ترتديه سابقًا في مايو 2016.


وتم تصويرها وهي ترتدي الفستان في عام 2016، و في صورة أخرى نُشرت على الحساب الرسمي للسيدة الأولى على إنستجرام ، التقطت ميلانيا مع متدربي الجناح الشرقي مرتدين نفس الفستان الأبيض في يوليو 2017.

 

عائلة بايدن تقف أمام نصب لنكولن التذكاري بعد الافتتاح.

جيل بايدن 

ارتدت السيدة الأولى جيل بايدن فستانًا أبيض من غابرييلا هيرست لحضور حدث «الاحتفال بأمريكا» عقب الافتتاح في يناير، وبحسب مجلة بيبول، ظهرت زهور من كل ولاية ومقاطعة أمريكية على الفستان الأبيض.

جيل بايدن في جلسة مشتركة للكونغرس.

كما ارتدت نسخة بحرية من نفس الفستان في جلسة مشتركة للكونجرس في أبريل نيسان.
 

جيل بايدن تتحدث وهي ترتدي ثوب الليمون

 

 

الرئيس جو بايدن وجيل بايدن يغادران مارين ون مع نعومي بايدن.

بينما ارتدت بايدن فستانًا بطبعات الليمون من تصميم أوسكار دي لا رنتا، عدة مرات كسيدة أولى.
 

الرئيس جو بايدن يسلم الدكتور جيل بايدن الهندباء.

على سبيل المثال خرجت في أكتوبر من مشاة البحرية مرتدية الفستان ذاته.
 

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وائل لطفي

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