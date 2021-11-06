من ميشيل أوباما إلى جيل بايدن.. كيف أعادت سيدات أمريكا الأوائل ارتداء الزي؟

شوهدت سيدات أمريكا الأوائل وهن يرتدين نفس الزي في العديد من الأوقات، فغالبا ما كانت ميشيل أوباما تضيف السترات والدبابيس عندما تعيد ارتداء الزي، كما طلبت جيل بايدن من المصممة غابرييلا هيرست إعادة استخدام نفس الفستان، ونعرض لكم في السطور التالية بعض أزياء السيدات الأوائل اللاتي قمن بارتداءها أكثر من مرة، وفقا لموقع إنسايدر.

ميشيل أوباما



ارتدت ميشيل أوباما فستانًا غمدًا أرجوانيًا ثاكون لحضور قمة الناتو في أبريل 2009.

ثم ارتدت ذات الفستان لحضور قداس عيد الفصح في واشنطن العاصمة في أبريل 2012.



ارتدت أوباما فستانًا أرجوانيًا من التويد من موسكينو مع خيط من اللؤلؤ أثناء زيارتها للصليب الأحمر الأمريكي في يناير 2010، حيث قامت بجولة في مركز عمليات الكوارث التابع للصليب الأحمر الأمريكي.

وكررت ارتداء الفستان مرة أخرى في إفطار الصلاة الوطني بعد عامين.



وصلت أوباما إلى مكسيكو سيتي في أبريل 2010 مرتديًا فستانًا باللونين الأزرق والأبيض من تريسي ريس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وفي يونيو من نفس العام ارتدت نفس الفستان في نزهة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وأضافت ذراعًا من الأساور، حيث استضافت والرئيس باراك أوباما نزهة لأعضاء الكونغرس.

في عيد القديس باتريك في مارس 2011 ، ارتدى أوباما فستانًا أخضر من مايكل كورس مع أقراط خضراء، حيث يقيم البيت الأبيض حفل استقبال بمناسبة عيد القديس باتريك كل عام.

وارتدت الفستان مرة أخرى مع سترة صفراء، أثناء زيارتها لقاعدة الحرس الوطني في مارس 2012.

ميلانيا ترامب

نادرًا ما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب تكرر الملابس، لكنها شوهدت وهي ترتدي فستانًا من مايكل كورس في يوليو 2017 كانت ترتديه سابقًا في مايو 2016.



وتم تصويرها وهي ترتدي الفستان في عام 2016، و في صورة أخرى نُشرت على الحساب الرسمي للسيدة الأولى على إنستجرام ، التقطت ميلانيا مع متدربي الجناح الشرقي مرتدين نفس الفستان الأبيض في يوليو 2017.

جيل بايدن

ارتدت السيدة الأولى جيل بايدن فستانًا أبيض من غابرييلا هيرست لحضور حدث «الاحتفال بأمريكا» عقب الافتتاح في يناير، وبحسب مجلة بيبول، ظهرت زهور من كل ولاية ومقاطعة أمريكية على الفستان الأبيض.

كما ارتدت نسخة بحرية من نفس الفستان في جلسة مشتركة للكونجرس في أبريل نيسان.



بينما ارتدت بايدن فستانًا بطبعات الليمون من تصميم أوسكار دي لا رنتا، عدة مرات كسيدة أولى.



على سبيل المثال خرجت في أكتوبر من مشاة البحرية مرتدية الفستان ذاته.

