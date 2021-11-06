السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

أشرف عبد الشافي يوقع «توأم الشعلة» في دار حابي (صور)

اشرف عبد الشافي
اشرف عبد الشافي

بدأت منذ قليل فعاليات حفل توقيع رواية «توأم الشعلة» في دار «حابي» للنشر.

ويعد الحفل هو الثاني بعد صدور رواية الكاتب الصحفي والروائي الكبير أشرف عبد الشافي، وتدور أحداثها حول كاتب شهير خمسينى يتعرض لتجربة «توأم الشعلة» وتطارده فتاة تعمل محاسبة بأحد البنوك.

ويتطرق عبد الشافي عبر الرواية لمناقشة أبعاد الحياة المصرية عبر شلة تتكون من أصدقاء وصديقات ملقيا فيها بالكثير من الهموم التي تجسدها حيوات بنات وشباب، ويناقش فيها أبعاد تلك الظاهرة التي أخذت حيزا كبيرا جدا من التفكير فى العالم، ظاهرة «توأم الشعلة».

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اشرف عبد الشافي

ومن أجواء الرواية نقرأ: «ولم أعرفُ ماذا تقصد، لكننى عرفت أن الهمس بالعبارة الغامضة، معناه أن أصمت تمامًا ولا أُدلى بنصائح جديدة أو قديمة! اتخذتْ رشا قرارها وستعود إلى علاء بعد انفصال 3 سنوات، كبرتْ خلالها ابنتهما "منى" ست سنوات أخرى، وأصبحت آنسة قد الدنيا بعد رحلة عناء طويلة بدأت بتلعثم فى الكلام ثم حمى روماتيزمية وشيل وحط وصراخ وشتائم فى هذا الندل، الذى هو علاء، الذى تركها وعاش حياته كمراهق صغير، تاركًا كل هذا الهم على كتف رشا وصحتها وحياتها وعلينا، نحن أصدقاؤها، الذين شهدنا ميلاد قصة حبهما وصراعاتهما التى تصورنا أنها انتهت تمامًا فى مساء ثلاثاء من مارس 2014. لكن تصوراتنا كانت ساذجة إذ شاهدهما شريف يتناولان العشاء فى مركب على كورنيش المعادي، مساء الأربعاء التالي! واتصل بنا جميعًا وهو يكاد يقفز من الموبايل! وعندما سألناها قالت إنهما كانا ينهيان بعض التفاصيل».

أما عن أشرف عبد الشافي فهو كاتب صحفى يعمل بجريدة الأهرام، صدر له العديد من الاعمال الأدبية منها، مجموعة قصصية تحت عنوان "منظر جانبي" عام 2003، و"ودع هواك"، عام 2009، عن دار ميريت للنشر والتوزيع، والذى يعد شهادة إبداعية عن الواقع الحزبى فى مصر، وله أيضا كتاب "صلاة الجمعة" الذى يتناول مجموعة من المقالات عن جماعة الإخوان المسلمين، منها "أنا كافر، جمعية أم رزق، سجائر وسينما فى مذكرات مرشد الجماعة، صلاة الجمعة، ارتد ملابسك يا عريان"، و "المثقفون وكرة القدم" ونشر عام 2017 ، و"فودكا: البغاء الصحفي 1 و2"، عن دار صفصافة للنشر، و رواية "اصابع حبيبتي" وصدرت عن دار تويا للنشر والتوزيع عام 2020.

الروائي والكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي رواية توأم الشعلة دار حابي للنشر كتاب المثقفون وكرة القدم كتاب فودكا البغاء الصحفي

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