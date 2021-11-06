هيثم شاكر: «خلعت عبايتى القديمة.. وأغنية صاحب الجمال توفيق من ربنا»

نصح الفنان هيثم شاكر الشباب بضرورة انتقاء رفقاء العمل والبحث عن الأشخاص الذين يتشاركون الاهتمامات ويفكرون بطريقة متشابهة، مردفا: «دور على ناس شبهك تشتغل معاهم هتترتاح».

وأضاف هيثم شاكر خلال لقائه الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن فايز عزيز هو أول من فتح له الطريق نحو الفن، وآمن بموهبته وأنتج له أول أغنية.

وأردف هيثم شاكر، أن الأنباء المنتشرة حول عزمي عمل شركة إنتاج، ليست صحيحة، موضحا قلت في وقت سابق أتمنى عمل شركة إنتاج لكن لم أشرع في تنفيذ ذلك.

وأوضح هيثم شاكر أن الكثير من الأصوات الرائعة لا تجد شركة إنتاج تتيح لها فرصة، وهذا ما دفعني للقول أتمنى عمل شركة إنتاج، لاحتواء تلك المواهب وإتاحة الفرص لهم، وليس من أجل إنتاج أعمالي الخاصة.





وقال الفنان هيثم شاكر إن أغنية «صاحب الجمال» استغرقت وقتا طويلا في مراحل التجهيز لاختيار الألحان والكلمات المناسبة، مردفا رد فعل الجمهور كان عظيما.

وأضاف في البداية كنت خائفا لأن الموضوع يعتبر جديدا بالنسبة لي لكن رد فعل الجمهور أسعدني للغاية.

وأردف أن الأغنية كانت مختلفة، وهي تأتي بناء على رغبتي في خلع عباءتي القديمة، والبحث عن أفكار جديدة، مردفا أنتجت 3 أغنيات مختلفة خلال الفترة الماضية وهم واقف على تكة، ومش عادية، إضافة إلى صاحب الجمال.

وأكد خلال تصريحاته في قناة صدى البلد، عودته إلى النوع الفني الذي يحتوي على الشجن، مضيفا أن ذلك اللون من الفن له جمهوره الذي يقدره ويحترمه، متمنيا أن يكون عند حسن ظن جمهوره به.

وأضاف: «في البداية كنت خائفا لأن الموضوع يعتبر جديدا بالنسبة لي لكن رد فعل الجمهور أسعدني للغاية».

وأردف أن الأغنية كانت مختلفة، وهي تأتي بناء على رغبتي في خلع عباءتي القديمة، والبحث عن أفكار جديدة، مردفا أنتجت 3 أغنيات مختلفة خلال الفترة الماضية وهم واقف على تكة، ومش عادية، إضافة إلى صاحب الجمال.