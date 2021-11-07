الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

ميرفت أمين
ميرفت أمين

أثار خبر إصابة الفنانة ميرفت أمين، بفيروس كورونا المستجد، ضجة كبيرة، وسرعان من توجه الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

 

الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

وردًا على ذلك، أكد المؤلف محمد أبو السعد، لـ«الدستور»، أن الفنانة ميرفت أمين، تعاني من وعكة صحية خلال الفترة الحالية، وبالفعل كانت تعاني من أعراض كورونا، ولكنها أجرت الفحوصات اللازمة، وأظهرت نتائج التحاليل أنها سلبية ولا تعاني من الفيروس التاجي.

وأوضح أن حالتها الصحية استقرت نوعًا ما عن الأيام الماضية، وتتابع نجاح حكاية «حكايتي مع الزمان» التي تُعرض لها حاليًا على شاشة «DMC».

txt

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين وحقيقة إصابتها بكورونا

txt

الحلقة الرابعة.. إبنة ميرفت أمين تكشف خيانة زوجها في «حكايتي مع الزمان»

 

أخر أعمال ميرفت أمين

ويُعرض للفنانة الكبيرة ميرفت آمين، حاليًا حكاية «حكايتي مع الزمان»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، حيث عُرض منها 5 حلقات، وتُعرض الحلقة السادسة من المسلسل اليوم، ويشاركها البطولة كلا من؛ الفنان الكبير أحمد خليل، بمشاركة الدكتور أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، والحكاية من تأليف أمين خليل وإخراج أحمد حسن.

الفن حكايتي مع الزمان الحالة الصحية للفنانة ميرفت آمين ميرفت أمين أخر أعمال ميرفت أمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

مستشار رئيس الوزراء: نقل 300 موظف من كل وزارة إلى العاصمة الإدارية

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لإفريقيا الوسطى: ناقشنا دعم وتمكين المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام