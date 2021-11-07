آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

أثار خبر إصابة الفنانة ميرفت أمين، بفيروس كورونا المستجد، ضجة كبيرة، وسرعان من توجه الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين

وردًا على ذلك، أكد المؤلف محمد أبو السعد، لـ«الدستور»، أن الفنانة ميرفت أمين، تعاني من وعكة صحية خلال الفترة الحالية، وبالفعل كانت تعاني من أعراض كورونا، ولكنها أجرت الفحوصات اللازمة، وأظهرت نتائج التحاليل أنها سلبية ولا تعاني من الفيروس التاجي.

وأوضح أن حالتها الصحية استقرت نوعًا ما عن الأيام الماضية، وتتابع نجاح حكاية «حكايتي مع الزمان» التي تُعرض لها حاليًا على شاشة «DMC».

أخر أعمال ميرفت أمين

ويُعرض للفنانة الكبيرة ميرفت آمين، حاليًا حكاية «حكايتي مع الزمان»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، حيث عُرض منها 5 حلقات، وتُعرض الحلقة السادسة من المسلسل اليوم، ويشاركها البطولة كلا من؛ الفنان الكبير أحمد خليل، بمشاركة الدكتور أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، والحكاية من تأليف أمين خليل وإخراج أحمد حسن.