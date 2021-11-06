إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة 230 قطعة سلاح أبيض في عابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم السبت، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء بقصد الاتجار في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة.

كانت تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية لدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (كرتونة بداخلها 230 قطعة سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بتحصله عليهـا مـن (أحـد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لشحنها لمحافظة بورسعيد نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم الأخير، حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بداخلها على (فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– طبنجة صوت – 5 مسدسات صوت – عدد كبير من الأسلحة البيضاء "مطواة – حظاظات ذات نصل حاد– قبضات حديدية – خناجر – عصا" – صواعق كهربائية –4 فوارغ قنابل مسيلة للدموع – مجموعة من المعدات والأدوات المُستخدمة فى تصنيع الأسلحة البيضاء) ، كما تم بإرشاده ضبط سيارة ملكة والمستخدمة فى نقل المضبوطات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والسيارة فـى نقـل التجـارة غيـر المشروعة، وأضاف بأنـه يقـوم باستخدام الشقة سكنه كمصنع ومخـزن للمضبوطات سالفة الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.