الجاكت ومرطب الهواء البارد.. نصائح سلامة الشتاء للأطفال عند الخروج

مع تقلبات الطقس الأيام السابقة ، نجد أنه من الصعب الخروج بالأطفال ولكنه من الأمور الواجب الحذر منها تجنبًا لإصابتهم بالعديد من الأمراض الخاصة بفصل الشتاء.

ووفقًا لموقع “savethechildren” نرصد مجموعة من النصائح للسلامة في الطقس البارد لحماية الأطفال:

فيما يلي 10 نصائح للسلامة في الطقس البارد لحماية الأطفال:

- ارتداء الطفل عدة طبقات وتأكد من تغطية رأسه ورقبته ويديه، مع ارتداء الرضع والأطفال الصغار طبقة واحدة أكثر مما يرتديه الكبار.

-احذر من مخاطر الملابس ويمكن للأوشحة وخيوط القلنسوة أن تخنق الأطفال الصغار، لذا استخدم ملابس أخرى لإبقائهم دافئًا.

- تحقق من الدفء قبل أن يخرج الأطفال ، أخبرهم بالدخول إذا تعرضوا للبلل أو إذا شعروا بالبرد، ثم استمر في مراقبتهم وتسجيل الوصول، قد يرغبون في مواصلة اللعب في الخارج حتى لو كانوا مبتلين أو باردين.

- استخدم واقي الشمس حيث أنه لا يزال بإمكان الأطفال والبالغين التعرض لحروق الشمس في الشتاء، ويمكن أن تنعكس الشمس عن الثلج ، لذا ضع واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة.

- توخي الحذر بشأن الحرائق خاضة المواقد التي تعمل بحرق الأخشاب والمدافئ وحفر النار الخارجية مريحة ولكنها قد تشكل خطرًا - خاصة للأطفال الصغار.

- يجب أن يرتدي الأطفال خوذات عند التزلج على الجليد أو لعب هوكي الجليد ولتجنب الإصابات ، علم الأطفال كيفية القيام بالنشاط بأمان.

- إذا كان طفلك يعاني من نزيف أنفي خفيف في الشتاء، فاستخدم مرطب الهواء البارد في غرفته، يمكن أن تساعد قطرات الأنف المالحة في الحفاظ على رطوبة أنفهم.

- حافظ على رطوبتهم في الهواء الشتوي الأكثر جفافًا، يفقد الأطفال المزيد من الماء من خلال أنفاسهم، قدم الكثير من الماء وحاول إعطائهم مشروبات دافئة وحساء لمزيد من الجاذبية.