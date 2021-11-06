أستراليا تطعم 80 % من الأشخاص البالغين 16 عاما فأكثر

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده حققت هدف تطعيم 80 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاما فأكثر تطعيما كاملا ضد كوفيد19-، وذلك فيما تتحول البلاد من سياسة احتواء صارمة إلى التعايش مع الفيروس.

وقال موريسون في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد حققنا الهدف! سوف يساعدنا هذا في مواصلة إعادة الفتح بسلامة"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وخففت أكبر مدينتين في أستراليا، سيدني وملبورن، إجراءاتهما الصارمة الخاصة بالإغلاق في الأسابيع الأخيرة بعدما وصلا إلى عتبة تطعيم 70 % من السكان، ما سمح للأفراد بتناول الطعام في المطاعم وإعادة فتح المدارس.



وقضى نحو نصف السكان تقريبا شهورا خاضعين لأوامر البقاء في المنازل هذا العام فيما كافحت السلطات انتشار سلالة دلتا الشديد العدوى لفيروس كورونا.



وبشكل عاما سجلت أستراليا ما إجمالية 178 ألفا و927 إصابة بفيروس كورونا و 1805 وفيات ذات صلة بالفيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز.