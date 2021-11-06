ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط عناصر تشكيل عصابة لقيام أفرادها بسرقة الدراجات النارية من أهالي محافظة المنوفية وتم إعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد محلي" – عدد من الطلقات النارية - سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 5 وقائع أخرى بدائرة قسمى شرطة شبين الكوم – تلا) وأرشدوا عن المسروقات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.