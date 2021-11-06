«القوى العاملة»: نتابع مع سفير مصر بالسودان وضع العمالة المصرية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتابع مع سفير مصر بالسودان، وضع العمالة المصرية هناك.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر ديوان عام الوزارة، أن الوزارة لديها لجنة مشكلة لمتابعة كل ما يتم داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا رقمنة كافة الأعمال التي تتم بالوزارة.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليا الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية، موضحا أنه سيتم نقل نحو 450 موظف من وزارة القوى العاملة.