الإثنين المقبل.. اجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني بجامعة سوهاج

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، انه في اطار متابعة الإجراءات المتخذة للتحول الرقمى فى العملية التعليمية بالجامعة والمتمثلة فى تنفيذ منظومة الكتاب الإلكتروني وكذلك الاختبارات الإلكترونية خلال العام الجامعي 2021/ 2022، تقرر عقد اجتماع يوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري، لمتابعة آليات مراحل التنفيذ، والوقوف على نسب التنفيذ حتى تاريخه، والاستعداد لإطلاق أول اختبار الكترونى من على المنصة، وذلك بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

يحضر الاجتماع عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارات شئون الطلاب، ومدير مركز القياس والتقويم، ومدير مركز الخدمات الاليكترونية، ومدير مشروع M.I.S. ومسئول شركة الأنظمة الإلكترونية الموردة للمنصة المستخدمة، ومسؤولي وحدات الخدمات الإلكترونية (I.T. Units) بكليات الجامعة.