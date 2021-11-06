السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك قلقة من خطر تجاوز الوضع الصحي طاقة مستشفياتها

كورونا في الدنمارك
كورونا في الدنمارك

عبرت السلطات الصحية الدنماركية اليوم عن قلقها من احتمال أن يفوق الوضع الصحي طاقة مستشفياتها في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكورونا في المملكة حيث رفعت القيود الأخيرة قبل شهر واحد.


وقال سورين بروستروم مدير الوكالة الوطنية للصحة في بيان "مع احتمال انتشار كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض معدية أخرى، نواجه خطر أن يفوق الوضع قدرات مستشفياتنا".


وأضاف "نلاحظ أن المستشفيات في البلاد ممتلئة جدا والطواقم يعملون بجد. في الوقت نفسه لم يعد لدينا التصميم الذي كنا نملكه في الماضي بسبب الضغط الذي نواجهه منذ فترة طويلة".


ولليوم الثاني على التوالي، أعلن الجمعة عن ألفي إصابة جديدة في المملكة التي لا تفرض أي قيود على المستوى الوطني.


وكانت الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة، رائدة في فرض الشهادة الصحية في الربيع، لكنها أوقفت هذا الإجراء في العاشر من سبتمبر عندما أصبح عدد الإصابات أقل بأربع مرات مما يسجل اليوم.


وتدرس وزارة الصحة حاليا إعادة تصنيف المرض على أنه "خطير على المجتمع" بعدما ألغي ذلك في سبتمبر.


وقالت الوزارة لوكالة الأنباء المحلية ريتزاو "طلبنا (أيضًا) من لجنة الأوبئة تقييم الإجراءات الملائمة في الوضع الحالي".


وفي الدنمارك، تلقى 85,9 بالمئة من الذين تجاوزا سن ال12 عامًا جرعتين من اللقاح.

كوبنهاغن كوفيد الدنمارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

أول صورة لضحية حادث «الحضرة» فى الإسكندرية

بعينين تفيضان بالدموع.. نيمار يعبر عن صدمته لمصرع «ملكة المعاناة»

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس