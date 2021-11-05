«تموين الجيزة»: الانتهاء من 16 مركزا متطورا للخدمات التموينية

أعلنت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، الانتهاء من 16 مركزا نموذجيا متطورا للخدمات التموينية لاستقبال طلبات من المواطنين أصحاب البطاقات وتشمل الخدمات الفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والمتوقفة وإضافة الزوجة غير المقيدة وإضافة الزوجة المحرومة واستخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات ومحدودي الداخل بشرط ألا يزيد الدخل عن 2400 جنيه شهريا وأصحاب المعاشات بشرط ألا يزيد المعاش عن 1500 جنيه ويسمح لهم بإضافة فردين على البطاقة التموينية الجديدة لأول مرة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الاجتماعية من خلال مكاتب التموين ومراكز التموين المتطورة.

وأشارت إلى أنه جار تجهيز 4 مراكز تموينية متطورة خلال الفتره المقبلة، وسيتم الانتهاء منها العام المقبل، حيث تتولى وزارة الإنتاج الحربي تجهيز هذه المراكز التموينية من خلال وزارة الإنتاج الحربي وتجهيز البنية الأساسية لتدريب العمال بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضافت أن هذه المراكز أشبه بالمعاملات البنكية ليتلقي كل مواطن يطلب الخدمة بالحصول على رقم يحدد دوره والوقت الذي ينتظره لتقديم الخدمه له من خلال موظف في هذه المراكز التموينية المتطورة التي لا تستغرق وقت قياسي بحد أقصى 20 دقيقة.