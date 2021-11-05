الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسماء الفائزين فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

أشرف زكي
أشرف زكي

انتهت منذ قليل، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية بالاعلان عن أسماء الفائزين الذين حصلوا على أعلى الأرقام فى الانتخابات.

وحصد كل من

الفنان منير مكرم - ٨١٥ صوتا
الفنان أيمن عزب - ٧٢٣ صوتا
الفنان عزوز عادل - ٦٦٣ صوتا
الفنان هشام عطوه - ٦٤٧ صوتا
الفنان وائل عبد الله - ٦٢٨ صوتا
الفنان أحمد سلامة -  ٥٨٩ صوتا

وانتهت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، التي بدأت فى الساعة التاسعة صباح اليوم، بداخل نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، وشهدت إقبالًا كثيفًا من أعضاء النقابة الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم لاختيار 6 أعضاء لمجلس النقابة.

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وحرص عدد من الفنانين على التواجد والمشاركة في انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية، منذ اللحظات الأولى والإدلاء بأصواتهم، منهم: محمود حميدة، أيمن الشيوي، علا رامي، أشرف طلبة، أشرف زكي، هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد أبو داوود، احمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، ايمي طلعت زكريا، أحمد صيام، غادة إبراهيم.

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وأدلى عدد من الفنانين بأصواتهم في الانتخابات، منهم: نضال الشافغي، حسني شتا، محمد التاجي، عايدة رياض، محمد عز، المخرج عمرو محمود ياسين، ميرنا وليد، أميرة العايدي، هند عاكف، احمد وفيق، بدرية طلبة، روجينا، حمد المرغني وزوجته، محسن منصور، مها أحمد؛  والفنان المخرج عثمان الجندي .

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وشارك أيضا عدد من نجوم مسرح مصر في الانتخابات، منهم: مصطفى خاطر، أوس أوس، محمد عبد الرحمن "توتا" ومصطفي بسيط، كما حضر، سليمان عيد، دنيا عبد العزيز، تامر عبد المنعم، حمدي الوزيري، طاهر ابو ليلة، مصطفى أبو سريع، المخرج محمد النقلي، فتوح احمد، احمد شاكر. 

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واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، مرشحيه الذى سيعطيهم صوته وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

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كما تضم قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لانتخابات نقابة المهن التمثيلية كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عا فىدل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة.

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الدستور الفنانين لوز منير وزير النصف كرم رامي النقل صور على خلال اليوم مصر الانتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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