الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إقالة مسؤولين فى أوزبكستان لحجب شبكات التواصل الاجتماعى

شوكت ميرزيوييف
شوكت ميرزيوييف

أعلنت السلطات في أوزبكستان، اليوم الجمعة، أن الرئيس شوكت ميرزيوييف أقال العديد من المسؤولين نظرا لقيامهم بحجب الوصول لشبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام  وتليجرام.
وأقال الرئيس وزير تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات شكرات صادقوف.  
كما فقد رئيس الهيئة الرسمية المنظمة للاتصالات وأحد خبراء الانترنت التابعين لرئيس الحكومة مناصبهما أيضا.
وقال ناطق رئاسي عبر تليجرام إنه جرى تحميل المسؤولين رفيعي المستوى المسؤولية لحجب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي في 27 أكتوبر. 

وكان قد جرى تنظيم مظاهرات احتجاجا على حجب المنصاتالش هيرة.
وبعد فترة قصيرة، قالت الخدمة الإعلامية الخاصة بميرزيوييف إن هذه القيود كانت "أحادية ولم يتم التفكير فيها حتى النهاية". وتم رفع الحجب عن الشبكات بعد فترة قصيرة.
 

وعلى صعيد آخر.. أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لممارسة شعب أوزبكستان، حقه في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 24 أكتوبر.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، الثلاثاء، "نتفق مع ملاحظة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن التصويت كان سلميًا وتميز بإقبال كبير من الناخبين".

 وتابعت الخارجية الأمريكية، وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مخاوفها حيال بيئة الانتخابات التي اتسمت بكونها مقيدة بشكل مفرط.

- ترحيب بتحسين تعاون أوزبكستان مع بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون
ورحبت الولايات المتحدة بتحسين تعاون حكومة أوزبكستان مع بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، داعية حكومة أوزبكستان إلى تنفيذ جميع توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بالانتخابات وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، التزامها بمواصلة العمل مع حكومة أوزبكستان بشأن هذه القضايا والعديد من القضايا الأخرى ذات الأهمية الثنائية والإقليمية.

وأعلن زين الدين نظام خودجاييف رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان، أمس الإثنين، إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضيائيف لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات بعدما حصل على 80.1 % من الأصوات في انتخابات أجريت أمس.

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