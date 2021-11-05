إزالة 175 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا خلال أكتوبر

أعلن الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من إزالة 175 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 13 ألف و537 مترا، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حالات التعدي التي تمت إزالتها جاءت على النحو التالي: حيث تمت إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط و11 سهما، و38 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 5 آلاف و47 مترا، واسترداد 96 حالة بمساحة 5 آلاف و701 متر، وإيقاف أعمال بالمهد 14 حالة بمساحة 1060 متر، وإزالة 6 حالات على حرم النيل بمساحة 252 مترا.

وطالب رئيس المركز والمدينة مدير حصر التعديات مؤمن على أمين بتوثيق الحالات ومحاضر الإزالة الخاصة بها، مؤكدا على استمرار تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواجهة التعديات بأشكالها المختلفة وتنفيذ حالات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة ( ري, صرف، طرق، زراعة، أمن).

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قد كثفت اليوم من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة بجانب حملات رفع الإشغالات من أحياء المدينة والقري التابعة لها حيث قامت برفع 20 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

أشار محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تله إلي استمرار أعمال النظافة بالوحدة المحلية اليوم ,حيث تم رفع ما يقرب من 20 طنا من مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا، وفى سياق مستمر.

وأضاف محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة أن قسم الإشغالات بحي وسط المدينة واصل رفع الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، حيث تم التحفظ والإيقاف لحالة الشروع في أعمال مخالفة للقانون رقم 119 بشارع محمود حسين ناصية شارع احمد ماهر بحي وسط المدينة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة وذلك حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتسيير حركة المواطنين مع مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.