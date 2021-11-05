الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

احتفاء إسرائيلي بإقرار الميزانية لعامي 2021 و2022

الكنيست
الكنيست

أقر الكنيست في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، الموازنة الدولة لعام 2022 في قراءتها الثانية والثالثة، إذ تمت الموافقة على الميزانية بأغلبية 59 مقابل 56.

وبحسب موقع الكنيست، غاب عن التصويت أربعة نواب من المعارضة، وهم: موشيه أربيل من شاس، ومي جولان من الليكود، وسامي أبو شحادة وأحمد الطيبي من القائمة المشتركة.

وكتب نفتالي بينيت، رئيس الائتلاف الحاكم، بعد الموافقة على الميزانية ، تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها "الليلة.. أعدنا إسرائيل إلى مسارها الصحيح".

وقال وزير المالية أفيجدور ليبرمان، :"بعد ثلاث سنوات ونصف، لدينا ميزانية، بعد شهور من العمل الجاد، أكملنا المهمة معًا وجلبنا ميزانية اجتماعية ومسؤولة لجميع المواطنين.. لقد وعدنا وقدمنا الاستقرار الحكومي والاقتصاد المتنامي".

في السياق ذاته، كتب رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "لقد تحملنا المسؤولية، وحافظنا على وعدنا، مررنا ميزانية 2021 و 2022 لإسرائيل ومواطني إسرائيل".

الميزانية إسرائيل الكنيسة بينيت دحلان الأداب

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