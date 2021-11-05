ضبط 15 طن حمص غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع شهير

ضبط مصنع شهير بدائرة مركز السنطة لفرز وتعبئة وتصنيع وتوريد الحاصلات الزراعية والتحفظ على كمية من شكائر الحمص الغير صالح للاستهلاك الآدمي.

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الجمعة من ضبط مصنع شهير بدائرة مركز السنطة لفرز وتعبئة وتصنيع وتوريد الحاصلات الزراعية والتحفظ على كميات من شكائر الحمص الغير صالح للاستهلاك الآدمي مخالفًا للقانون 281 لسنة 1994.



كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرًا بتمكن حملة من ضبط مصنع شهير بدائرة مركز السنطة لفرز وتعبئة وتصنيع وتبريد الحاصلات الزراعية والتحفظ على كمية من شكائر الحمص الغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل صالة إنتاج المصنع بكمية وقدرها (15) طن حمص علف حيواني لإعادة تدويره في مراحل الإنتاج بغرض الغش التجاري والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة.