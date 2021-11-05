الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توافق على تسجيل 120 سمادا معدنيا تمهيدا لتداولها في الأسواق

سماد معدني
سماد معدني

وافقت لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بجلستها رقم 108 المنعقدة  برئاسة الدكتور سامي محمد محمود السعدني، على تسجيل 120 سمادا معدنيا وتمت مراجعتها بمعرفة اللجنة الفنية للمخصبات، وأوصت بالتسجيل تمهيدا لتداولها في الأسواق.  

وكان الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أنه تم إطلاق كارت الفلاح الذكي في جميع المحافظات وجميع مناطق الجمهورية، وسيتم صرف اسمدة الموسم الشتوي المقبل من خلال كارت الفلاح الذكي، كما سيتم صرف جميع مستحقات المزارعين من الجمعيات الزراعية بكارت الفلاح الذكي وان يقوم الفلاح بدفع وصرف مستحقاته إلكترونيا. 

 - صرف مستحقات محصول البنجر والقصب إلكترونيا من خلال كارت الفلاح الذكي

وقال محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ "الدستور"، إن المزارعين سيقومون بصرف مستحقات محصول البنجر والقصب إلكترونيا من خلال كارت الفلاح الذكي من شركات السكر وكذلك صرف مستحقات محصول القطن بكارت الفلاح الذكي من شركات الأقطان، كما سيقوم الفلاح باالشراء من على المواقع الإلكترونية بكارت الفلاح الذكي والمنة الزراعية التي أطلقها وزارة الزراعة منذ شهرين، َمشيرا إلى أنه تم نقل صلاحيات الكارت الذكي من وزارة الإنتاج الحربي إلى وزارة الزراعة والجمعيات والإدارات الزراعية بالمحافظات 

و أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة انتهت من منظومة الكارت الذكي في جميع المحافظات  حيث تم إطلاق الكارت الذكي  لحل مشكلة نقص وتوزيع الاسمدة نهائيا. 

وأوضح أنه تم القضاء على اختناقات للأسمدة في بعض المحافظات بالصعيد، وأنه جارى التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات والتعاونيات الزراعية بجمعياتها المختلفة لتوزيع الأسمدة، و سيتم توزيع  نحو 1,4 مليون طن اسمدة في الموسم الشتوي لجميع الزراعات الشتوية من من القصب والبنجر والخضر والبساتين حيث سيتم التوزيع طبقا لقواعد وإجراءات وزارة الزراعة من خلال المعاينات على أرض الواقع للزراعات.

الزراعة توافق على تسجيل 120سماد معدني تمهيدا لتداولها

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