الحكومة الإيطالية توقع بروتوكولًا يسمح بدخول اللاجئين الأفغان إلى أراضيها

أعلنت الحكومة الإيطالية، توقيع بروتوكول لإنشاء ممرات إنسانية لعمليات الإجلاء، بمقر وزارة الداخلية في العاصمة روما، للسماح للاجئين الأفغان بدخول البلاد.

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيانٍ لها، أن المدير العام لسياسات الهجرة، لويجي ماريا فينيالي، وقَّع نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بحضور وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورغيزي.

وأوضحت الخارجية الإيطالية، أن الموقعين على الاتفاقية، إضافة إلى وزارتي الداخلية والخارجية، هم ​المنظمة الدولية للهجرة،​ و​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​، ومنظمات المجتمع المدني الإيطالية، ومن ضمنها جماعة "سانت إيجيديو" ومنظمة "كاريتاس".

معونة إنسانية ألمانية

من جانبها، تعهدت ألمانيا بتقديم معونة إنسانية إضافية إلى أفغانستان، قيمتها 600 مليون يورو، أي ما يعادل 693 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية - في تدوينة نشرتها اليوم على موقع التدوينات (تويتر) - أن المعونة الإنسانية الإضافية تأتي لتمويل أنشطة منظمات دولية لدعم المحتاجين فى أفغانستان.

وأضافت الوزارة أنها ستسهم بمبلغ 350 مليون يورو في هذه المعونة الإضافية، بينما ستسهم وزارة التنمية والتعاون بباقي قيمة المعونة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال المعونة من خلال منظمات شريكة، من بينها برنامج الغذاء العالمي، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن ألمانيا تتوقع أن تغطي هذه المعونة احتياجات الأفغان التي حددتها الأمم المتحدة وجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر.