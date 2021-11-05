الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع وتيرة نمو الانتاج الصناعى فى إسبانيا بأكثر من التوقعات

الإنتاج الصناعى فى
الإنتاج الصناعى فى إسبانيا

تراجعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي في إسبانيا في سبتمبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي، بوتيرة تفوق التوقعات، بحسب بيانات أولية من مكتب الإحصاء الإسباني.

وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي الإسباني في سبتمبر بنسبة سنوية تبلغ 1.2 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بعد زيادة نسبتها 1.8 بالمئة في أغسطس السابق عليه. 

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنتاج الصناعي في إسبانيا بنسبة 1.5 بالمئة.

وارتفع معدل إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 5.7 بالمئة، والسلع الوسيطة بنسبة 3.9 بالمئة.

وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 5.8 بالمئة، وناتج قطاع الطاقة بنسبة 1.8 بالمئة وإنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي دون احتساب التغيرات الموسمية إلى 1.9 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة.

ومقارنة بالشهر السابق، زاد معدل نمو الإنتاج الصناعي للمرة الأولى خلال أربعة أشهر.

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر، بعد انخفاضه بنسبة 0.2 بالمئة في أغسطس، وزاد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.9 بالمئة وارتفع ناتج قطاع الطاقة بنسبة 1.3 بالمئة.

اسبانيا نمو الإنتاج الصناعي مكتب الاحصاء الاسباني الناتج الصناع الاقتصاد

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