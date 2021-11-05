الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وكيل «تشريعية الشيوخ» يوثق رؤيته لتحقيق العدالة الناجزة فى رسالة دكتوراه

النائب باهر أمين
النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشي

ناقش النائب الدكتور باهر أمين، عضو مجلس الشيوخ، ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب الشعب الجمهوري، رسالته للدكتوراه تحت عنوان "دور أعوان القاضي في تحقيق العدالة.. نحو عدالة ناجزة" في كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، بإشراف الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق السابق بجامعة الاسكندرية، وضمت عضوية لجنة المناقشة كلا من الدكتور الأنصاري النيداني وكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والمستشار الدكتور خالد أبوالوفا.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بتميز الباحث ومهارته في تأصيل وتعميق البحث وإثارة الإشكالية التي تتعلق بالموضوع باقتدار؛ مما يجعل الرسالة مرجعا مهما من مراجع البحث العلمي الخاصة بموضوع الرسالة، والذي استهدف المساهمة في تحقيق إلغائه الكبرى للإنسانية كلها وهي العدالة الناجزة.

وقد انتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل عدد من النصوص القانونية المتعلقة بكل من المحضر والكتبة وأمناء السر من خلال تضيق سلطاتهم الإجرائية، وإعادة النظر في منهج الرقابة الإدارية عليهم، كما انتهت الدراسة إلى أهمية توسيع نظام التقاضي الإلكتروني ليشمل كافة انواع المحاكم، أسوة بالتقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية من اجل القضاء على السلبيات التي رصدتها الدراسة لدور أعوان القاضي بشأن الإجراءات والمواعيد القضائية، وفيما يخص دور النيابة العامة والشرطة في معاونة القاضي المدني فقد انتهت الدراسة الى ضرورة إنشاء نيابة متخصصة لمنازعات الحيازة، وادارة للشرطة القضائية تتبع وزارة العدل تختص بالإشراف على تنفيذ أحكام القضاء المدني.

النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشي


هذا، وقد أعربت لجنة المناقشة عن أملها في أن تضع المؤسسات التشريعية والأجهزة التنفيذية المختصة، توصيات الدراسة قيد التنفيذ، لما سوف تسهم به من القضاء على مشكلة بطء إجراءات التقاضي، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة في المنازعات المدنية، كما أن توصيات الدراسة تتسق مع مقتضيات كلا من الهدف الثاني والسادس  لـ(رؤية مصر 2030) والذي يتضمن تحقيق العدالة وحوكمة مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وتفعيل المساءلة.

النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشي
النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشي
اللجنة الدستورية والتشريعية العدالة الناجز الأجهزة التنفيذية منازعات الحيازة عضو مجلس الشيوخ أحكام القضاء حزب الشعب الجمهوري محاربة الفساد جامعة الإسكندرية إجراءات التقاضي الشعب الجمهوري تحقيق العدالة الناجزة

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