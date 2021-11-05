الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 312 عامل بالوحدات الصحية والمديريات الخدمية بدمنهور للتحقيق

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

 نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة حملات تفتيشية مكثفة على الوحدات الصحية والخدمية  بمركز ومدينة دمنهور، أسفرت عن  إحالة 312 من العاملين بالوحدات الصحية والخدمية للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني حيث تم إحالة، 88 من العاملين بمديرية الزراعة بدمنهور للتحقيق، وإحالة 46 من العاملين بالوحدة الصحية ببسطرة، و22 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الأبعادية، و21 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية نديبة، و11 من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.

كما تم إحالة 10 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية سنهور، 3 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية سنهور، و8 من العاملين بمديرية الطب البيطري، و5 من العاملين بالوحدة المحلية بقرية نديبة، و31 من  مشروع المواقف بدمنهور، و4 من العاملين  بمديرية الإصلاح الزراعي، و2 من العاملين بمشروع الرصف الإنتاجي، و37 من العاملين بالإدارة الصحية، و9 من العاملين بالمركز الطبي، و3 من العاملين بمكتب صحة أول، و7 من العاملين بمكتب الثقافة، و5 من العاملين بتفتيش بلهارسيا.

كما تم المرور على مستشفى الرمد دمنهور ومركز فريد عطيه للغسيل الكلوي والوحدة الصحية والمحلية بقرية أفلاقة، وهندسات شبرا بحري وسكنية بغرب وشرق والإدارات التعليمية بندر ومركز ومكتب صحة مركز وصحة ثان العمل منتظم ولا يوجد حالات ترك عمل.

وتم تحرير مذكرات بالأسماء لكي يتم عرضها على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

محافظة على البحيرة محافظ البحيرة مديرية العاملين الزراعة

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وائل لطفي

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