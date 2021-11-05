الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم الجمعة 5-11-2021

الاسماك
الاسماك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 في سوق العبور للجملة، وارتفعت أسعار السمك البلطي (1) لتتراوح ما بين 22 : 27 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك البوري (1) ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا، وأيضًا سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه، وكذلك أسعار سمك الثعابين لتتراوح مابين 50 : 230 جنيهاً للكيلو.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 2021

جاءت على النحو التالي:

أسعار السمك البلطى "1" تتراوح ما بين 22 : 27 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 19 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهاً للكيلو (بالطلب).

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح مابين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
واستقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح مابين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك).

وثبت أيضًا سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ليتراوح ما بين 80 : 110 جنيه (تكنا بلاستيك).

فيما استقر سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

ما أسعار الأسماك والمأكولات البحرية؟

وثبت سعر كيلو السمك الشعور ليتراوح ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

فيما استقر سعر كيلو السمك الوقار مابين 80 : 100 جنيه (طاولة خشب).

وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند مابين 80 : 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب).

وسجل سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان استقرارًا ما بين 10 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

فيما ارتفع سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح مابين 50 : 230 جنيهات (تكنا بلاستيك).

جمبري جامبو من 400-470 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

جمبري "1" من 300-370 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

جمبري "2" من 200-270 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

جمبري "2" مجمد 85-165 جنيهًا للكيلو "كرتونة".

جمبري"3" من 90-160 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".

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