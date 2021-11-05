اعترفات المتهمان بسرقة الشقق بمدينة نصر: «قسمنا الفلوس مع بعض»

أدلى عاطلان متهمان بسرقة شقة فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث اعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

وأضاف المتهمان أنهما ارتكبا واقعتي سرقة بنفس الأسلوب، وأشارا إلى تقسيم حصيلة المسروقات فيما بينهما، وقررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة، وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق السكنية وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى من داخلها. وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبحوزتهما (مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى، وبإستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.