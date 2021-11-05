«أبراج ولاعبون».. أيهما أكثر حظًا بلقاء القمة دفاع الزمالك أم الأهلى؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فمن المفترض أن يلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري العام.

ويسعى الفريقان للسيطرة على جدول الدوري العام، فالزمالك من أجل الانتصار على النادي الأهلي لتعويض جراح "النهائي الأفريقي"، فيما يسعى النادي الأهلي في التقدم بخطوة لاستعادة بطولة الدوري العام الذي حاز عليها الزمالك الموسم الماضي.

وبعيدًا عن فنيات المباراة التي ليست لها توقعات، يمكن لعلم الأبراج أن يساهم في توقع الشكل الفني لمدافعي الفريقين، وفقًا لما نشرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

طالع مدافعي الزمالك.. بخير بلقاء القمة

محمود علاء

توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء صاحب برج الدلو، حيث ولد في الثامن والعشرين من شهر يناير عام 1991، بالكثير من النجاحات على الصعيد المهني، الأمر الذي قد ينعكس بالإيجاب على الأداء في الملعب.

محمود الونش

ولد محمود الونش مدافع نادي الزمالك في الأول من شهر يونيو عام 1995، واستطاع أن يساهم في تحقيق الاستقرار لخط دفاع النادي الملكي.

ينتمي نجم الزمالك لبرج الجوزاء، فهو من الأبراج الهوائية التي تتمتع بالهدوء والاتزان على الصعيد المهني، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمواليد برج الجوزاء يعيشون حالة من النجاح والاستقرار الوظيفي.

طالع مذبذب لمدفعي النادي الأهلي

بدر بانون

يعتبر اللاعب المغربي بدر بانون من الأعمدة الرئيسية للمارد الأحمر، حيث ولد نجم دفاع النادي الأهلي في 30 سبتمبر عام 1993، وينتمي لبرج الميزان، الذي يشهد بعض التعثرات على الصعيد المهني، وهذا ما قد يظهر خلال المباراة.

أيمن أشرف

يعد أيمن أشرف من المقاتلين الشباب بدفاع النادي الأهلي، فهو من مواليد التاسع من أبريل عام 1991، حيث ينتمي لبرج الحمل، الذي يشهد حالة من الاستقرار المهني والعاطفي أيضًا.