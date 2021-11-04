الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق (صور)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم

كرّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الخميس، الدكتور محمد شاكر وفريق عمله من الشباب السكندري، وذلك على اللوحة الفنية التي أعدوها وأهداها شاكر للمحافظة، مقدمًا الشكر لهم على مجهودهم في إخراج تلك اللوحة بهذا الشكل الإبداعي.

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محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم

وأشاد المحافظ بالقيمة الفنية والجمالية والتاريخية التي تضمنتها اللوحة، موضحًا أن اللوحة تعد مثالاً حي لجميع العصور والحقب التاريخية التي مرت بها مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط  سواء العصر البطلمي، العصر الروماني، العصر البيزنطي، العصر الإسلامي، وأخيرا العصر الحديث.

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محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم

في السياق، أكد الشريف حرص محافظة الإسكندرية علي تكريم أبنائها المبدعين والمتميزين وتقديم كامل الدعم لهم. وتشجيع جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية التي تزخر بكثير من الآثار من مختلف العصور التي مرت بها.

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محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم

محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم
محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم
محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم
محافظ الإسكندرية خلال حفل التكريم
الإسكندرية اللوحة الفنية الشكل الإبداعي الحقب التاريخية المبدعين

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