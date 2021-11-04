الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: نرحب باستثمارات الشركات اليابانية فى مصر ومستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بعلاقات التعاون التى تربط مصر واليابان منذ عقود، وإسهامات اليابان القوية فى المشروعات التنموية التى تتم على أرض مصر، فى مختلف المجالات. 

وأشار مدبولى إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم رئيس وزراء اليابان السابق "شينزو آبى" على أحد المحاور المهمة فى القاهرة، إنما يعكس حجم التقدير الذى تكنه مصر قيادة وشعباً تجاه اليابان.

وأكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات اليابانية، لا سيما فى مجال صناعة السيارات، واستعدادها لتقديم كل الحوافز الممكنة لتسهيل عمل تلك الشركات فى مصر، وتشجيعها على التوسع.  

من جانبه، أعرب السفير اليابانى عن فخره وسعادته بتمثيل بلاده فى مصر فى مرحلة مهمة، شهدت تطورات إيجابية على صعيد العلاقات الثنائية، حيث زار الرئيس السيسى اليابان مرتين فى ٢٠١٩، لحضور قمة مجموعة العشرين، ومجموعة الدول الصناعية السبع.

وأكد السفير اعتزازه بالتواجد فى مصر فى فترة شهدت، ولا تزال، طفرة تنموية على مختلف الأصعدة، مشيداً بتعامل الحكومة مع تداعيات جائحة كورونا، ونجاحها فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، والحفاظ على معدلات أداء جيدة للاقتصاد المصرى رغم الجائحة.

وفى ختام المقابلة، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير اليابان، على جهوده فى تعزيز العلاقات الثنائية خلال فتره عمله فى مصر، متمنياً له التوفيق فى مهمته القادمة. 

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