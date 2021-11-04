الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

ضمن«حياة كريمة»..

برلمانى: 1.5 مليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات فى القرى قفزة عصرية وتنموية

النائب شحاته ابو
النائب شحاته ابو زيد

أكد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، استمرار الجهود الفاعلة، من جانب كل أجهزة الدولة والحكومة للعمل في المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، فهى الأضخم من  نوعها إقليميًا وعالميا، وتستهدف رفع مستوى معيشة ما يقارب الـ60 مليون مواطن مصري.

وأشار أبوزيد في بيان له اليوم: برصد مبادرة "حياة كريمة"، نحو 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الاتصالات في القرى بالمحافظات المختلفة، وتزويدها بخدمات الجيل الرابع ورفع كفاءة الاتصالات بها، وهو تطور علمي وإنساني يرفع مقدرات هذه القرى ويحولها لمجتمعات عصرية بمعنى الكلمة. 

وأضاف النائب ان المرحلة الثانية من المبادرة تضمن تطوير 1443 تجمعا ريفيا بـ 20 محافظة، بجانب تطوير البنية التحتية وتخفيف معدلات الفقر، وإقامة مناطق صناعية لتعزيز المشروعات الصغيرة  في هذه القرى، ودعم وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن ضخ مليار ونصف المليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات على وجه الخصوص، يؤكد أن حياة كريمة مبادرة عصرية وغير مسبوقة، وتريد إحداث قفزة تنموية حقيقية في عشرات القرى التي تستهدفها بالعمل.

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