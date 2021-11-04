الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أزمة مرورية بالسبع بنات جراء خروج عربة ترام وسط الإسكندرية

خروج عربة ترام على
خروج عربة ترام على شريط السكة

توقفت حركة المرور بشارع السبع بنات بوسط الإسكندرية، مساء الخميس، نتيجة خروج عربة ترام على شريط السكة، الأمر الذي تسبب في توقف الحركة المرورية وتكدس السيارات أمام الإدارة التعليمية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الإسكندرية بخروج عربة ترام بمنطقة السبع بنات، ما تسبب في توقف حركة المرور، ليتم الدفع بمهندسي وفنيي الهيئة لرفع الترام من على القضبان وإعادة الحركة المرورية بالطريق بعد الشلل التام الذي أصاب الطريق المؤدي للمنشية ووسط المدينة.

ودفعت شرطة المرور بوحدة التدخل السريع لتحويل الطريق لحين رفع الترام على القضبان وحل الأزمة، كما توجه مسئولو حي الجمرك ووحدة من الحماية المدنية لمكان الأزمة؛ لمعاونة مسئولي الترام في حلها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لسير التحقيقات.

الحماية المدنية التدخل النقل إمام ازمة تحقيق وقف

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أزمة مرورية بالسبع بنات جراء خروج عربة ترام وسط الإسكندرية

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