أزمة مرورية بالسبع بنات جراء خروج عربة ترام وسط الإسكندرية

توقفت حركة المرور بشارع السبع بنات بوسط الإسكندرية، مساء الخميس، نتيجة خروج عربة ترام على شريط السكة، الأمر الذي تسبب في توقف الحركة المرورية وتكدس السيارات أمام الإدارة التعليمية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الإسكندرية بخروج عربة ترام بمنطقة السبع بنات، ما تسبب في توقف حركة المرور، ليتم الدفع بمهندسي وفنيي الهيئة لرفع الترام من على القضبان وإعادة الحركة المرورية بالطريق بعد الشلل التام الذي أصاب الطريق المؤدي للمنشية ووسط المدينة.

ودفعت شرطة المرور بوحدة التدخل السريع لتحويل الطريق لحين رفع الترام على القضبان وحل الأزمة، كما توجه مسئولو حي الجمرك ووحدة من الحماية المدنية لمكان الأزمة؛ لمعاونة مسئولي الترام في حلها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لسير التحقيقات.