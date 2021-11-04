نانسى عجرم تشعل حفل افتتاح فعاليات مؤتمر «القمة» (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ،مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر "القمة " أو "كلاى ماكس" وذلك داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.

حضرت نانسي بصحبة جيجي لامارا وكان في استقبالها د. إسلام وصفي ومنظم الحفل ياسر الحريري، وصعدت على خشبة المسرح مرددة أغنية "أنا جاية معاك" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وحرصت نانسي على تحية الجمهور قائلة: "أنا اشتاقتلكم مع إني مش من زمان كنت عندكم لكني ديما باشتاقلكم .. وانا كنت النهاردة الصبح لما وصلت كتبت تويته بقول فيها صباح الدنيا الحلوة من ام الدنيا مصر.. ودلوقتي مساء الدنيا الحلوة من ام الدنيا مصر ووجهت الشكر للقائمين على كلاي ماكس والتنظيم الرائع لياسر الحريري" .



وظهرت نانسي في كامل أناقتها مرتدية فستانا ذهبيا واستكملت وصلتها الرومانسية الطربية بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها "مين ده اللي نسيك،" ، "سلامات" .. بالإضافة إلى "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات" و"إنت مصري"، وغيرها مما طالب بها معجبوها، وسط أجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتى نهاية الحفل.

تخلل فقرة نانسي قيام د. إسلام وصفي و د.اسلام محمد بتكريم نانسي عجرم كأفضل مطربة عربية .

يقام المؤتمر على مدى ٣ أيام باستاد القاهرة ويشارك به الآلاف من الشباب من مصر ومختلف الدول العربية كأضخم مؤتمر تدريبي في الشرق الأوسط وتقيمه منظمة " كايزن" التابعة لـ"جينيس" الأمريكية لمستحضرات التجميل والذي يساهم في تدريب الآلاف من الشباب المصري والعربي في أساليب التسوق عبر الإنترنت والسوشيال ميديا وبالتالي فتح مجالات وفرص عمل لهم للحد من البطالة.

ومن المقرر أن يحيي الميجا ستار محمد حماقي فعاليات حفل ختام مؤتمر "كلاى ماكس" أو "القمة" يوم ٦ نوفمبر بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام والذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تقام خلالها فعاليات المؤتمر .. بالإضافة إلى الإعداد لمفاجأة خاصة لحماقي احتفالا بألبومه الجديد " يا فاتني" .



يعد مؤتمر "القمة" أو "كلاي ماكس" أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدربب علي البيع المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات .



وشارك في إحياء حفل إفتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر "القمة" أو "كلاي ماكس المطرب محمد نور و" ال dj العالمي ياسر الحريري والذي يقوم بتنظيم الفقرات الفنية بمواصفات عالمية من مسرح ضخم لتامر فوزي ولوليد الحريري الذي قدم أيضا fire show مبهر بالاضافة الى مقدمة للمؤتمر بطريقة ال 3D مابينج بروجيكتور خطفت أنظار الجميع.