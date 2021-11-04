إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، منذ قليل، مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني هناك.

وقالت وزارة خارجية إسرائيل إن إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ، داعية الإسرائيليين إلى تجنب السفر إليها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتابعت خارجية إسرائيل، في بيانها :"هناك اضطرابات في إثيوبيا وقيود على الرحلات الجوية وحركة المرور والوصول والاتصال، ونحذر من السفر غير الضروري إلى هناك".

وجاء تحذير خارجية إسرائيل بعد إعلان حالة الطوارئ العامة التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء الماضي، بعد تصاعد حدة القتال في البلاد.