بعد جدل «سلسلة الأسنان».. أستاذة بالأزهر توضح حكم الشرع فى خلع الأعضاء وإهدائها

أثار شاب مصري جدلا كبيرا على «فيسبوك» بعد منشورزعم فيه أنه «خلع أسنانه لصنع عقد لحبيبته»، معللا ذلك الفعل بقوله: «بجد من أجمل معاني الحب اللي شوفتها في حياتي إنك تخلع كل سنانك وضروسك وتهديها للإنسانة اللي بتحبها».

من جانبها، عقبت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، قائلة: «قال تعالي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، وقال صلي الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».

وأضافت في تصريحات لـ«الدستور» أن الحب المتبادل بين الزوجين أساسه السكن والمودة والرحمة ولا يترتب عليه أي ضرر يلحق بالإنسان.

وتساءلت كيف يقوم شاب بخلع كل أسنانه! هذا لا يعد حبًا بل إنه فاقد لعقله، لأنه لا يستطيع أن يتحكم في مشاعره وعواطفه، ومعروف أن الرجل دائما يفكر بعقله قبل قلبه، في حين أنه قد لا يجد المقابل فيما فعله.

وتابعت: «من الممكن أن تترك له البيت إذا وجدته دون أسنان، خاصة أن الوجه ممكن يتغير تمامًا لما قام بفعله هذا الذي لا نفع فيه، بل إن الزوجة أو الحبيبة من الممكن أن تشمئز بأخذ هذه الأسنان التي فعلها علي هيئة عقد ولكي يعبر عن حبه لها يكون بأشياء فيها منفعة لها، وتكون في قمة السعادة».

وأشارت إلى أن مثل هذه الأفعال تصرف فيما لا يملكه، لأن الإنسان بنيان الله فلا يباع ولا يشتري ولا يقدر بمال، فلا يحق له أن يتصرف في أي عضو من جسمه فيما لا نفع فيه.

وتصدر شاب يدعى «مصطفى» التريند على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إثر زعمه أنه خلع أسنانه كاملة من أجل صنع عقد لحبيبته.

وبالبحث تبين أن الشاب يدعى مصطفى سليمان السيد، شهير بـ«مصطفى كايا» من محافظة الإسكندرية، ويعمل بمجال التمثيل، وفي ذات الوقت يتابعه عدد كبير على منصات التواصل، فيتجاوز عدد متابعيه الآلاف على موقع «فيسبوك» ويبلغ بالتحديد 126 ألف متابع على موقع «انستجرام».

وأكد «مصطفى» أنه لم يقصد أن يكون تريند، لكنه صنع هذه الصورة باستخدام الفوتوشوب بعد أن جذبه تريند «سلسلة الدم».

ولفت إلى أنه شارك في عملين دراميين، هما: «رجالة البيت» و«الواد سيد الشحات» ويحلم بفرصة تمثيل أخرى، خاصة أنه انتهي من الخدمة العسكرية مؤخراً.

ونوه خريج كلية الهندسة إلى أن أكثر تعليق أثار ضحكه على الصورة: «على فكرة ده كداب لأن دول ١٣ سنة بس».