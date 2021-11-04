مدحت صالح لـ«الدستور»: أشارك فى «الموسيقى العربية» لمحاربة الفساد الغنائى

أكد الفنان مدحت صالح، حرصه المستمر على المشاركة في حدث كبير وعريق بحجم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تتواصل فعاليات دورته الـ30 على مسارح دار الأوبرا المختلفة حتى 15 نوفمبر الجاري.

وقال «صالح»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن ليالي المهرجان ينتظرها الجمهور بشغف كبير من عام لعام، وصرح قائلًا: "شرف كبير لي أن أشارك بالمهرجان كل عام، وأحيي حفلين ضمن فعاليات هذه الدورة، الأول اليوم الخميس على مسرح النافورة، والثاني على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بعد غد السبت الموافق ٧ نوفمبر؛ ومن هنا أود أن أشكر وزارة الثقافة وإدارة الأوبرا على المجهود الجبار الذي يبذله كل شخص بداخلها لاستمرار هذا الحدث العريق الذي يضم برنامجا فنيا حافلا مشرفا أمام العالم كله من أعلى منابر الدولة"، مشيدًا بمشاركة نجوم الوطن العربي، التى تؤكد ريادة مصر الفنية، واعتبارها قِبلة للفنانين العرب فى كافة مجالات الفنون.

الحفاظ على التراث مسئولية الفنانين الصادقين

وأضاف «صالح» أن جميع حفلات المهرجانات الأوبرالية، تجعل المطرب يشعر بإحساس مختلف، لأن جمهوره يتفاعل مع الغناء الهادف الجاد، ويحب استعادة الذكريات مع مطربيه المفضلين، مشيرًا إلى أنه يقوم بواجبه في نقل التراث للأجيال الجديدة، وهى مسئولية يحملها جميع الفنانين الصادقين، من أجل الارتقاء بمستوى الأغنية، ومحاربة الفساد الغنائي.

برنامج حافل مع الموسيقار عمرو سليم

وبسؤاله عن البرنامج الذي سيقدمه فى الحفل قال: "أحضر لبرنامج فني مميز مع الموسيقار عمرو سليم والفرقة الموسيقية، على تقديم باقة من أروع أغانى زمن الفن الجميل، ومختارات من أعمال الطرب العربي، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي قدمتها على مدار مشوارى الفني".

وتم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا، ليتناسبا مع هذا الحدث الضخم، حيث تبدأ جميع الحفلات في تمام الثامنة مساءً، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج، والإضاءة المهندس ياسر شعلان، والصوت للمهندسين محمود عبداللطيف، وعاصم السيد.

وتتواصل الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، ومحافظة البحيرة في أوبرا دمنهور، ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقي بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى؛ مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.