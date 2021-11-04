الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري من المحال والشوارع (صور)

اختفاء مظاهر الاحتفال
اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري

اختفت مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري اليوم الخميس من الشوارع والميادين ومحال الهدايا، ولم يظهر كالمعتاد الدُمي والورود وغيرها من الهدايا بالمحال وبين المواطنين، ويحتفل المصريين يوم 4 نوفمبر من كل عام بعيد الحب المصري حيث يتبادلوا الهدايا والورود.

وظهرت المحال بهدايا التقليدية دون الإعلان عن وجود مناسبة يحتفي بها المصريين اليوم الخميس، ويقول محمد علي صاحب أحد محال الهدايا بمنطقة الدقي، إن معظم أصحاب المحال على علي بوجود عيد حب المصريين اليوم إلا أنه لا يوجد اهتمام كالمعتاد خاصة في ظل ركود حركة البيع والشراء بالأسواق في الوقت الحالي.

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اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري

تابع إن معظم المواطنين أصبحت تخشى التواجد في الشوارع في ظل وجود مناسبة ما خوفًا من الزحام والتكدس لمنع تفشي فيروس كورونا ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البعض.

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اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري

ومن جانبه أوضح عصام عبدالرحمن صاحب إحدى محال الهدايا، أن الاهتمام الأكبر يكون بعيد الحب العالمي فوقتها تظهر الدُمى والورود والهدايا المتنوعة وذلك كونه بمثابة يهتم بها العالم والمصريين مما يجعل هناك اهتمام من قبل أصحاب المحالات لانتعاش السوق، على عكس عيد الحب المصري والذي لا يحتفل به الكثيرون مما تسبب في اختفاء مظاهر الاحتفال من المحال.

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اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري

واستكمل حديثه أن الأسعار مستقرة إلى حد ما لم تشهد ارتفاع خاصة وأن البضائع موجودة في المحلات والمخازن منذ فترة، بينما في عيد الحب العالمي ترتفع الأسعار بسبب الإقبال الكبير على حركة البيع والشراء وطلب الهدايا بشكل كبير.

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اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري

أضاف طارق مسئول عن إحدى محال الهدايا أن لايوجد احتفالات في الشوارع وبين المواطنين وبالتالي لا يوجد مظاهر احتفال داخل محال الهدايا، في المواسم المعروفة يبدأ الطلب على الهدايا بشكل كبير قبل موعدها مما يجعل المحال تستعد لاستقبال المناسبة على عكس الوقت الحالي.

اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري
اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري
اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري
اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الحب المصري
عيد الحب عيد الحب المصري هدايا عيد الحب مظاهر الاحتفال بعيد الحب مظاهر الاحتفال في الشوارع والمحال

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