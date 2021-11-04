الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر» يدين الهجوم الإرهابى على مستشفى بأفغانستان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مستشفى بالعاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وشدد الأزهر على أنَّ هذا التفجير السافر الذي استبيحت فيه دماء الأبرياء وأرواح الآمنين؛ إرهاب مقيت وخروج على كل قيم الأديان والمبادئ الإنسانية، ودليل واضح على إجرام مرتكبيه وفساد فكرهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا وللشعب الأفغاني، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل لهذا البلد باستعادة أمنه وأمانه، وأن يرزق شعبه السلامة والاستقرار، ويقيهم كل مكروه وسوء.

الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي العاصمة الأفغانية كابول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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