الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تستعرض جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقصص نجاحها بـ«COP26»

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

نظم الجناح المصري بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرين «COP26» بجلاسكو بالمملكة المتحدة، اليوم، جلسة حوارية حول جهود القطاع الصناعي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض قصص نجاح مصرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية، على هامش مشاركة مصر بالمؤتمر، في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تتجه بشكل منهجى نحو دمج أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصناعى بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد والاستخدم الطاقات النظيفة وغيرها للتصدى لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة من الآثار السلبية للصناعة.   
  
وتضمت الجلسة عرضا تقديميا للدكتور وليد درويش، مستشار وزير التجارة والصناعة للسياسات البيئية، حول دور الصناعة المصرية في التصدي للتغيرات المناخية والرؤية الدائرية للقطاع، بما يدعم أهداف الإنتاج والاستهلاك المستدامين، بالإضافة إلى عرض الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار تغير المناخ في القطاعات الصناعية المصرية واستراتيجيتها الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مع تقليل الانبعاثات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي تصريحات سابقة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على وجود فريق قوي يدعم بطلها للعمل المناخي، مشيرة إلى أن مصر ستعلم بطلها للعمل المناخي مع نهاية العام بعد التعرف على ما سيقدمه مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26 والنتائج الصادرة عنه على كافة المستويات، كما رحبت باستمرار التعاون والعمل بين ابطال العمل المناخي السابقين وبطل العمل المناخي المصري، خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مع الاتفاق على مجالات العمل المشترك والموضوعات الملحة خاصة للقاهرة الأفريقية، والتي يعد موضوع التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية لها، تولي مصر به اهتماما كبيرا خاصة مع شراكتها مع المملكة المتحدة في تحالف التكيف والمواجهة، مما سيجعله على رأس الموضوعات المطروحة على طاولة COP27.

وزير التجارة والصناعة وزير التجارة تصريحات التغيرات المناخية الانبعاثات آية التنمية المستدامة

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وائل لطفي

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