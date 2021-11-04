تجديد حبس عاطلين سرقا مبلغ مالى من سيدة بالإكراه بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الخميس، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من سيدة والشروع في قتلها بمنطقة المرج، كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين مسجلين في قضايا سرقة، وبعد تسلسلهم لشقّة المجنى عليها تفاجئوا بوجودها وقاموا بسرقة مبلغ مالى منها بالإكراه، وقالت المجني عليها في التحقيقات أمام النيابة إن المتهمين قاموا بسرقتها بالإكراه وعندما تصدت لهم قاموا بضربها بآلة حادة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة المرج، من سيدة تتهم عاطلين بسرقتها والتعدي عليها بآلة حادة، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.